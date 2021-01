Door corona helft minder bezoekers bij MOW Museum Westerwolde; toch is het museum niet ontevreden

BELLINGWOLDE – Door COVID-19 zijn musea in 2020 beperkt toegankelijk geweest voor bezoekers en zeker tot 9 februari gesloten. In het afgelopen jaar, toen het MOW van de 52 slechts 35 weken open was, bezochten toch nog 3.126 mensen het MOW, bijna de helft van de bezoekers van het voorgaande jaar. Het museum is niet ontevreden.



Gebruikelijk komt meer dan 35 procent van de bezoekers voor speciale evenementen. Zo trekt een gemiddelde expositieopening op één middag meer dan 200 bezoekers en trok de laatste winterse open dag ’t Joar oet einde 2019 meer dan 300 mensen. Ook het jaarlijks terugkerende Westerwolde rijgt en de lezingenreeks de Historische Avonden gelden als publiekstrekkers. Het museum had verwacht met het wegvallen van deze evenementen tezamen met de drie gesloten periodes veel verder terug te vallen.



Goede zomer



Dat de schade desondanks beperkt blijft, heeft met name te maken met de zomerperiode, toen veel binnenlandse toeristen Westerwolde wisten te vinden. Vooral de expositie ‘Vitamine K‘, die het museum speciaal als reactie op de corona-epidemie ontwikkelde, mocht op goede belangstelling én reacties rekenen. Ook ‘Denkend aan Groningen‘ en ‘Veldwerk‘ mogen niet blijven.



Hoogtepunten



Opvallend vond het museum verder de sterk toegenomen kunstverkoop. Tientallen werken van vaak noordelijke kunstenaars vonden via het museum een weg naar particuliere huiskamers. Andere hoogtepunten waren de live kunstsessies, waaronder Hans Dingjan die een tijdelijke reuzentekening maakte in de ontvangst van het museum (foto) en de samenwerking met de Groninger Archieven voor de Maand van Groninger Geschiedenis. Als toetje van dit jaar kwam het succes van de actie #bovenjebank waarover je al las in deze nieuwsbrief.





Dank



Het MOW dankt al zijn partners en meewerkende kunstenaars voor – ondanks alles – weer een bijzonder jaar! Speciale dank gaat uit naar onze flexibele en goedgehumeurde vrijwilligers die ondanks steeds weer nieuwe regels, horeca-beperkingen, extra schoonmaakrondes en mondkapjes onze bezoekers gastvrij ontvingen en in de gesloten periodes bergen werken verzetten voor het opfrissen en herinrichten van het museum. Hulde!

Verlenging exposities