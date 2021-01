Lagere straf voor Roelf B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal

BOEDAPEST, STADSKANAAL – Het gerechtshof in Boedapest heeft vandaag in hoger beroep de straf voor Roelf B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal verlaagd van vijf naar vier jaar.

Het duo werd in augustus 2019 betrapt toen zij vanuit hun tent op het festival Sziget in Boedapest, Hongarije, drugs met een straatwaarde van ongeveer drie ton verkochten. Dit waren: 6700 xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 kant en klare joints. De mannen belandden in een Hongaarse cel.

In Hongarije is drugssmokkel een ernstige zaak. In eerste instantie waren er geruchten dat het duo levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Door te bekennen kon de straf veel lager uitpakken.

Het duo bekende en ging akkoord met het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie in Boedapest: acht jaar gevangenisstraf voor Roelf B., tien jaar voor Gert-Jan N.

Op 29 juni 2020 werd het duo veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie ging in beroep. De beide Knoalsters mochten de uitspraak daarvan onder strikte voorwaarden in een appartement in Hongarije afwachten.

Vandaag stonden ze opnieuw voor de rechter. Het vonnis is nu vier jaar gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest en compensatie van de tijd dat ze in huisarrest zaten. Dit is ongeveer een jaar. De uitspraak is definitief. Zoals het nu lijkt mogen ze de straf in Nederland uitzitten en wordt hun straf omgezet naar Nederlandse maatstaven, waardoor het nog lager kan uitvallen. Het duo komt waarschijnlijk eind deze week in Nederland aan.