Meeste tweejarigen volledig gevaccineerd in Appingedam

APPINGEDAM, WESTERWOLDE – Appingedam is de gemeente waar in 2020 op landelijk niveau de minste weerstand was tegen het Rijksvaccinatieprogramma.

Ouders waren in Appingedam vorig jaar relatief gezien het vaakst bereid hun kinderen volledig in te enten tegen infectieziekten als polio en mazelen. Om die reden krijgt de overheid hier mogelijk dit jaar ook te maken met relatief weinig coronavaccinatieweigeraars. Dit blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.) dat de vaccinatiegraad onder tweejarigen per gemeente in kaart bracht op basis van RIVM-data.

Minste vaccinatieweigeraars in Appingedam

In 2020 had 99 procent van de tweejarigen in Appingedam al hun inentingen ontvangen. Nergens in Nederland is dit percentage zo hoog. Ook in Stadskanaal (97,2 procent), Het Hogeland (95,8 procent) en Oldambt (94,3 procent) hadden relatief veel tweejarigen in 2020 al hun inentingen ontvangen volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Mede door deze vaccinatiebereidheid, zal men in deze gemeenten mogelijk te maken krijgen met relatief weinig inwoners die de coronavaccinatie weigeren.

Westerwolde

In Westerwolde waren tweejarigen vorig jaar juist het minst volledig gevaccineerd: 84 procent van de kinderen had hier alle inentingen ontvangen. Om goed te beschermen, streeft het WHO naar een regionale vaccinatiegraad van minimaal 80 procent.

Grootste stijging gevaccineerden in Loppersum

In 2020 was er op landelijk niveau een kleine toename te zien in het percentage volledig gevaccineerde kinderen (+0,6 procentpunt). Het draagvlak nam in Groningen het sterkst toe in de gemeente Loppersum. Ten opzichte van 2019 waren er in 2020 6,9 procent meer tweejarige kinderen volledig ingeënt. Ook in Stadskanaal (+4,5 procentpunt) en in Het Hogeland (+3,4 procentpunt) is deze stijging groot.

In Delfzijl nam het animo om tweejarigen te vaccineren juist het sterkst af. 4,9 procent minder ouders beschermden hun kinderen hier tegen infectieziekten ten opzichte van vorig jaar.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op https://www.zorgverzekering.org/onderzoek-vaccinatiegraad/

