Provincie ondersteunt nieuw printsysteem van Lijnco met 50.000 euro

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 19 januari, 08.00 uur. Door John Havinga

REGENACHTIGE DINSDAG

Deze dinsdag verloopt kletsnat met veel regen. Vooral deze ochtend regent het matig tot hard, maar ook vanmiddag als het licht regent wordt het nog niet droog. Pas vanavond komen er droge momenten en vannacht zal het uiteindelijk droog worden. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 8 à 9 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vannacht is de minimumtemperatuur 6 graden en het is bewolkt en droog. De wind blijft zuidwestelijk en matig. Morgen is ook een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen, maar ook lange droge perioden. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 10 graden.

Vanaf donderdag kan de zon weer eens wat schijnen met temperaturen die door geleidelijk dalen van 8 à 9 graden op donderdag, naar circa 5 graden op zaterdag. Donderdag gaat het even stevig waaien, met een krachtige zuidwestenwind (6 Bft). We kunnen iedere dag te maken krijgen met enkele regenbuien, misschien valt later in het weekend bij de buien, ook wat hagel of een kletsnatte sneeuwvlok. Op zondag wordt het namelijk ‘nog maar’ 3 of 4 graden.