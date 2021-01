Update van de besmettingen met het coronavirus bij Zorggroep Meander

VEENDAM, MUSSELKANAAL, VLAGTWEEDE – Hieronder vindt u de wekelijkse update over de besmettingen met het coronavirus bij de instellingen van Zorggroep Meander.

Breehorn

In de Breehorn zijn 3 bewoners positief getest. De bewoners verblijven in individuele isolatie in hun eigen appartement. Voor alle positief geteste bewoners geldt dat per bewoner wordt bekeken wanneer de quarantaine wordt opgeheven.

Heggerank

Op de Heggerank is 1 bewoner positief getest. Zij verblijven in strikte isolatie (quarantaine) in hun eigen appartement.

Bolderbörg

Op de Bolderbörg zijn 11 bewoners positief getest. Zij verblijven in strikte isolatie (quarantaine) in hun eigen appartement.

Veenkade

Op de Veenkade zijn in totaal 91 bewoners positief getest. Daarvan zijn 12 van de afdeling revalidatie en 79 van de woonzorg. De hele locatie is in quarantaine en ontvangt geen bezoek. Er zijn 3 cohortafdelingen ingericht waarmee de positief geteste bewoners gescheiden worden gehouden van de negatief geteste bewoners.

De thuiszorgcliënten zijn niet meegenomen in bovengenoemde situatieschets omdat zij onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen.

Zorggroep Meander rapporteert niet over eventuele besmettingen bij medewerkers omdat ze dit wettelijk gezien niet mogen registreren.

Bron: Zorggroep Meander