Drie personen aangehouden na invallen vanwege drugshandel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 20 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NA MORGEN MINDER WIND

Het is ook vandaag overwegend bewolkt, maar het is lang niet zo’n natte bedoening als gisteren. Vooral vanochtend en rond het middaguur kan er soms nog wel wat regen vallen, voor de rest zijn de middag en de avond meestal droog. De wind is nog behoorlijk sterk met windkracht 4 tot 5 en bij vlagen windkracht 6. De maximumtemperatuur is ongeveer 9 graden.

Vannacht is eerst ook droog, maar later in de nacht en de eerste uren van morgenochtend passeert een buienzone. Daarbij is kans op windstoten met vlagen tot 80 km. uur. Daarna klaart het morgenochtend op, en morgenmiddag is het heel aardig weer met af en toe zon en een enkele bui. Maximum morgen rond 8 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Vrijdag is ook licht wisselvallig, met af en toe zon en vooral ’s nachts kans op een bui. Het weekend is onbestendig en ook kouder: zaterdag valt er enige regen en later mogelijk ook sneeuw. Zondag is er kans op een winterse bui en is er soms zon, middagtemperaturen in het weekend rond 4 graden, minima rond het vriespunt.