Hennepafval gedumpt in Nieuw-Dordrecht

NIEUW-DORDRECHT – Vandaag werd aan de Bladderswijk Oostzijde in Nieuw-Dordrecht een grote hoeveelheid zakken hennepafval aangetroffen.

Ruim 40 zakken werden daar naast de sloot achter bossen aangetroffen. Vermoedelijk is dit afval daar afgelopen weekend (zaterdag 16 januari 2021 of zondag 17 januari 2021) gedumpt. Graag komt de politie in contact met mensen die op genoemde locatie een voertuig hebben zien staan op of hebben zien rijden over de Bladderswijk Oostzijde. Opvallend is dat men alleen van de Cornelis Houtmanstraat, buiten beeld van camera’s, op deze zijde van de Bladderswijk Oostzijde kan komen om naar de locatie te rijden.

Gezien de hoeveelheid aangetroffen afval is het aannemelijk dat het om een groot voertuig gaat of voertuig met aanhanger.

Of de dumping in Schoonebeek eerder deze week en die in Nieuw-Dordrecht met elkaar verband houden is nog in onderzoek.

(In het Hekmanskanaal in Nieuw-Schoonebeek werden maandag namelijk ruim 100 zakken met hennepafval en huishoudelijk afval aangetroffen. Hierbij zaten ook jerrycans waarin chemicaliën hebben gezeten. Vermoedelijk is dit afval daar zaterdag 16 januari 2021 in het water gedumpt. Opvallend is dat men alleen van de Veenschapsweg langs het kanaal naar achteren kan rijden.)

