DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Walchum

Vanmorgen is op de A31 bij Walchum een auto in brand gevlogen. De bestuurder ontdekte om half zeven dat er iets mis was en zette zijn auto op een parkeerplaats. De brandweer kwam met vier voertuigen en 30 brandweerlieden ter plaatse ter plaatse. Ze konden echter niet vooromen dat de auto door de brand totaal verloren ging. Er raakte niemand gewond.

Papenburg

Maandagnacht is bij een school aan de Fahnenweg in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders gingen er vandoor toen het hen niet lukte een raam open te breken. De politie is naar hen en/of eventuele getuigen op zoek.

Lathen

Op 14 januari is bij een garage aan de Wassermühlenstraße in Lathen twee keer ingebroken. Tussen 10.00 en 12.30 uur werden diverse hengelattributen gestolen. Tussen 19.00 en 22.00 uur kwamen dieven om een cirkelzaag, een compressor en een wielrenfiets op te halen. Of het in beide gevallen om dezelfde daders gaat is nog niet duidelijk. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Bunde/Emden

Gisteren zijn een 70 jarige vrouw uit Bunde en een 84 jarige inwoonster van Emden gebeld door iemand die zich uitgaf als een van hun kleinkinderen. De vrouw uit Bunde had meteen door dat het een oplichter was en beëindigde meteen het gesprek. De vrouw uit Emden werd verteld dat haar kleinkind een ongeluk had gehad en daardoor 20.000 euro nodig had. Ook deze dame trapte niet in de oplichtingstruc. Deze keer bereikten de oplichters niet hun doel, maar bij de politie komen regelmatig aangiftes binnen van dit soort zaken. Er wordt onderzoek gedaan.

Papenburg

Zondag is iemand tussen 7.00 en 11.00 uur op de Johann-Bunte-Straße in Papenburg tegen een omheining van een bedrijf gereden. Waarschijnlijk lag het gladde wegdek hieraan ten grondslag. De veroorzaker is doorgereden. De schade wordt op 500 euro geschat.

Aschendorf

Tussen zondag en dinsdag is iemand tegen het fietsenhok bij een school aan de Bokeler Straße in Aschendorf gereden. Mogelijk reed deze persoon in een donkerblauwe Audi A6 Avant van het bouwjaar 1999-2001. Gezien de klap moet de auto aan de voorkant behoorlijk beschadigd zijn. De schade aan het fietsenhok bedraagt 3.500 euro.