De Vrije Student blij met komst extra studentpsychologen RUG

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 21 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LANGZAAM MINDER WIND

De buien van vannacht zijn voorbij en er zijn vanochtend meteen veel opklaringen. Met de buien zijn ook de zwaardere windstoten voorbij, maar er is nog windkracht 5 tot 6 en bij vlagen windkracht 7. Vanmiddag is er nog windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten; dan is het vrij zonnig met mogelijk een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 a 8 graden.

Vanavond is het weer bewolkt en in de loop van vanavond en vannacht valt er af en toe regen. Maar morgen is die storing weer voorbij, zijn er opklaringen, en is het overwegend droog. Matige zuidwestenwind morgen, maximum rond 6 graden, en minimum vannacht rond +3.

In het weekend is er maar een zwakke tot matige veranderlijke wind. Zaterdag wordt het nog 4 of 5 graden, met later kans op een sneeuw- of regenbui, zondag is het overdag droog met af en toe zon. ’s Nachts ligt het minimum rond het vriespunt en overdag wordt het dan 3 a 4 graden. Maandag is ook nog rustig en een beetje koud, daarna wordt het opnieuw wisselvalliger.