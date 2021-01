In 2020 toename WW-uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – In december nam in Groningen het aantal WW-uitkeringen toe. Een (lichte) toename of stagnatie van het WW-bestand in december is gebruikelijk. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen fors hoger dan een jaar geleden. Dit geldt vooral voor jongeren: sectoren waarin veel jongeren werken, zijn hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis op de werkgelegenheid.

WW in december gestegen

Eind december telde Groningen 9.359 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 6,8% (592 uitkeringen). In december is het gebruikelijk dat de WW stijgt. Dit komt door het afnemen van werkgelegenheid in de wintermaanden in onder andere bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Dit jaar versterkt de coronapandemie en de (gedeeltelijke) lockdown dit effect.

Vooral meer jongeren met WW-uitkering in 2020

De coronacrisis had in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel. Eind december 2020 telde Groningen 1.652 meer WW-uitkeringen (+21,4%) dan in december 2019.

Aantal WW-uitkeringen in Groningen naar leeftijd

Die toename is groter onder jongeren: in de leeftijdscategorie tot 27 jaar was de toename maar liefst 93% op jaarbasis. Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering. Meestal vinden ze snel weer werk, zoals na afgelopen zomervakantieperiode weer meer gebeurde. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 24% een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 6% het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.

Stijging WW in heel Nederland

Eind december telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 276.369 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen daarmee met 9.290 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (+3,4%). Overal in Nederland nam het aantal WW-uitkeringen in december toe. Een jaar eerder telde Nederland 223.453 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 62.206 uitkeringen (+27,8%). Ook de stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In december nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een toename van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 11.083 WW-uitkeringen; 8,5% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind december 20,8% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 7,4% naar 8.121. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 18,5%.

Praktijkleren: Fietstechnicus

Ondanks corona zijn er nog steeds beroepen die kansrijk zijn, zoals fietstechnicus. Steeds meer mensen fietsen. En dat betekent veel werk voor fietsmonteurs: Banden vervangen, een fietsketting spannen, een versnelling repareren enzovoort. Fietswinkels zitten te springen om nieuw talent. Daarom is er nu in samenwerking met Noorderpoort, Werk in Zicht en UWV een traject opgestart voor aankomende fietstechnici. Kandidaten krijgen eerst vier weken les bij Noorderpoort en leren daarna het vak vooral in de praktijk bij een fietswinkel in de regio. Wanneer de opleiding succesvol is afgerond, is een baan van minimaal een half jaar gegarandeerd. Dit traject is er op gericht om zij-instromers op te leiden en uit te plaatsen bij werkgevers. Wat doet een fietstechnicus? Het onderhouden en repareren van fietsen is uiteraard de belangrijkste taak. In sommige winkels moeten ook klanten te woord worden gestaan. Gevoel voor techniek is natuurlijk belangrijk. Bij sommige werkzaamheden moeten kandidaten een tandje bij kunnen zetten. Het project start eind januari en duurt drie maanden (met behoud van uitkering). De deelnemer kan eventueel in september de BBL niveau 2 volgen bij het Noorderpoort. Dit valt buiten het traject.