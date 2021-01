DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gisteravond heeft om kwart voor zeven een bestuurder van een service-auto een spookrijder tegengehouden. De 83 jarige Nederlander reed met zijn auto het kruispunt Bunde / West op. Hij was van plan de A 280 richting Nederland op te rijden, maar miste de oprit richting Nederland en vervolgde over de afrit in de tegenovergestelde richting de snelweg. Tegelijkertijd reed een servicewagen van een bouwplaats op de A 280 richting Leer. Met tegenwoordigheid van geest schakelde deze chauffeur de zwaailamp van zijn dienstwagen aan en stopte de rit van de man. De Nederlander kan een proces-verbaal in de bus verwachten.

Emsland/Grafschaft Bentheim

De politie van Emsland en het graafschap Bentheim is vanmorgen tussen 6.00 en 9.00 uur in actie gekomen voor in totaal 28 storm-gerelateerde inzetten. In het hele gebied vielen bomen en (bouw) hekken om en lagen afgebroken takken op straat. De agenten rukten voor negen ongevallen uit. Twee voertuigen botsten om zes uur kort na elkaar op de Lengericher Straße in Lingen tegen een omgevallen boom. De 27- en 31-jarige chauffeurs bleven ongedeerd. In Groß Berßen verloor de chauffeur van een lege bus de controle over het voertuig en kwam links van de weg in een sloot tot stilstand. Ook hier is niemand gewond geraakt. De bus moest met een kraan worden geborgen. Het is nog onduidelijk hoe hoog de materiële schade door de storm is.