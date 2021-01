Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok

NEDERLAND – In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Daar heeft de Tweede Kamer vandaag mee ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat is belangrijk, want het kabinet maakt zich grote zorgen om de verspreiding van varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. We moeten het moment dat deze nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen.

Tijdens de avondklok is het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 uur.

Formulieren

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. In sommige, specifieke gevallen is een formulier niet nodig. De Rijksoverheid stelt formulieren beschikbaar op deze website. Het is niet de bedoeling dat je je eigen formulieren maakt. Meer informatie over geldige redenen om op straat te zijn is te vinden op Rijksoverheid.nl/avondklok. Daar zullen ook de formulieren beschikbaar komen.

Andere maatregelen

Naast de avondklok treft het kabinet meer maatregelen om besmettingen te laten dalen, de verspreiding van de huidige en de nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen. Het kabinet vraagt mensen bovendien om zo veel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken en zo min mogelijk andere mensen te ontmoeten.

Bron: Rijksoverheid