Factor2020 roept college Oldambt op voldoende aandacht te hebben voor de te ontwikkelen woonvisie

OLDAMBT – Factor2020 vindt dat er voldoende betaalbare, veilige en

gezonde huurwoningen in het Oldambt moeten zijn om de gemeente

leefbaar en aantrekkelijk te houden. Daarom heeft Factor2020 naar

aanleiding van een ingezonden brief van de Bewoners Organisatie

Oldambt (BOO) vragen gesteld aan het college van Oldambt.



Met name door de financiële onzekerheid en onduidelijke

baanzekerheid die minder kapitaalkrachtige inwoners als gevolg van

de Corona-crisis hebben, is het van belang een goed

toekomstperspectief te bieden op het gebied van wonen. Dit wordt op

korte termijn zeer belangrijk, omdat we inmiddels ook weten dat

van krimp in de gemeente geen sprake is. Het aantal inwoners in de

gemeente Oldambt is zelfs gegroeid. Factor2020 verwacht eerder dat

de komende jaren meer mensen vanuit de randstad naar het

aantrekkelijk ruime, groene en gezonde Oost-Groningen zullen

trekken. Als je hierbij optelt dat er al langere tijd grote vraag is

naar betaalbare huurwoningen, dan is het van belang voor de

gemeenten in Oost-Groningen om een stevig doordacht en duurzaam

woonbeleid te hebben met voldoende aandacht voor betaalbare sociale

huurwoningen.



Het aantal reacties op een huurhuis wanneer het aangeboden wordt is

enorm groot. Factor2020 roept het college op voldoende aandacht te

hebben voor deze ontwikkelingen in de te ontwikkelen woonvisie.

Hierbij moeten inwoners niet alleen gehoord en betrokken worden. Zij

moeten ook mee kunnen beslissen. Dit is de kern van de nieuwe

politieke beweging Factor2020.

Beweeg je mee? Kijk dan op www.Factor20202.nl of mail naar JA@Factor2020.nl



De brief:

Op 21 januari j.l. heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van Bewoners

Organisatie Oldambt (BOO) waarin zorgen worden geuit over het behoud van betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Zeker nu (1) recent bekend is geworden dat de krimp waar lang vanuit gegaan is enorm meevalt en er zelfs een toename van het aantal inwoners in Oldambt is, (2) de financiële effecten van de Corona-pandemie, bijvoorbeeld door werkgelegenheid, in het bijzonder bij de midden en lage inkomens

zeer onduidelijk zijn en (3) de al gedurende lange tijd grote vraag naar (sociale) huurwoningen in de gemeente, is het van belang om de gemeenteraad juist en volledig te informeren over de inspanningen die het college doet, heeft gedaan en gaat doen om het Oldambt als leefbare en aantrekkelijk woonplek te behouden, in het bijzonder voor huurders die minder kapitaalkrachtig zijn. Daarom onderstaande vragen.



De vraag/de vragen:

Is het college van mening dat er in de periode tot 2030 voldoende (sociale) huurwoningen-voorraad is voor de geprognotiseerde inwonersaantallen? Graag onderbouwen met een prognose van de inwonersaantallen voor de periode tot 2030. Op welke manier heeft het college strategische afstemming gezocht met woningcoöperaties om de door de gemeente gewenste (sociale)

huurwoningvoorraad, passend bij de antwoorden op vraag 1., te realiseren? Welke concrete doelen zijn hiervoor op welk moment en door wie opgesteld? Hoe is dit geborgd en met belangenbehartigers afgestemd/gedeeld? De Bewoners Organisatie Oldambt (BOO) benoemt in haar brief dat ingestoken wordt op verhuur van “veel te dure woningen, die niet passen binnen de sociale huursector” in het betaalbare segment onder de lage aftoppingsgrens. Graag de zienswijze van het college waarom hierop ingestoken is en in welke mate het college zich hierin kan vinden. Voor Factor2020 is het van essentieel belang dat inwoners, en daarmee ook belangenverenigingen zoals Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), niet alleen gehoord en betrokken worden bij gemeentelijk beleid, maar ook mee kunnen beslissen. Is het college voornemens om de input van de brief van Bewoners Organisatie

Oldambt (BOO) nadrukkelijk ook inhoudelijk mee te nemen bij de ontwikkeling en daarmee vaststelling van de Woonvisie?

Ingezonden door: Geert Kluiter

Fractievoorzitter Factor2020