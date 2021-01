Jeroen Wever: “Toukomst is een project om trots op te zijn”

STADSKANAAL, GRONINGEN – Een jaar geleden nodigde Toukomst Groningers uit mooie ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. Jeroen Wever uit Stadskanaal heeft de afgelopen maanden als lid van het Toukomstpanel een bijzondere taak gehad: het panel werkte aan een advies waarin staat welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en in totaal 100 miljoen euro krijgen. “Deze week presenteren we ons advies.”

Met elkaar werken aan beter wonen, leven en werken in Groningen. Daarover gaat Toukomst, een project van Nationaal Programma Groningen. En voor de beste ideeën is 100 miljoen euro beschikbaar.Jeroen Wever uit Stadskanaal stimuleerde als docent Burgerschap zijn leerlingen van Noorderpoort om actief mee te denken over de toekomst van de provincie en zelf ideeën te bedenken.

In totaal stuurden Groningers 900 ideeën in, die in de zomermaanden door ruim 200 Groningers zijn gebundeld tot 59 projecten. Na de zomer was het woord aan alle Groningers. Ze kregen een Toukomstkrant in de bus, waarin ze de projecten konden bekijken en beoordelen. Met deze beoordelingen is vervolgens een inwonerspanel – het Toukomstpanel – aan de slag gegaan. Zij brengen na maanden van intensief overleg donderdag hun advies uit aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen.

Het Toukomstpanel

Ruim 240 mensen meldden zich aan voor het Toukomstpanel, waaruit een notaris uiteindelijk 20 Groningers lootte. “En ik was daar één van”, vertelt Jeroen. “Het is leuk om breder te kijken dan mijn eigen dorp en voor de hele provincie naar de toekomst te kijken en invloed te hebben. De 100 miljoen van Toukomst is voor projecten die écht een verschil gaan maken in de provincie. Het was een eer om daarover mee te denken.”

Lef, toekomst en identiteit

Vijftien dinsdagavonden kwam het panel bijeen: eerst fysiek, later online. Jeroen: “We hebben alle projecten bekeken en hier uitgebreid met elkaar over gesproken. Dat waren soms best pittige discussies, want het is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. We zaten als hele diverse groep bij elkaar; met een enorme gedrevenheid en betrokkenheid. Maar we konden door de uitgebreide gesprekken en analyses uiteindelijk heel onderbouwd keuzes maken.”

De panelleden beoordeelden de projecten op basis van hun eigen criteria (lef, toekomst en Groningse identiteit), de ambities en voorwaarden vanuit Nationaal Programma Groningen én adviezen van deskundigen. Zo kwamen ze stapje voor stapje tot het advies dat er nu ligt.

Toukomst is een uniek project in Nederland. Vanaf de start tot en met de afronding hebben inwoners van Groningen deelgenomen en invloed gehad. Jeroen: “Ik hoop, als de projecten gaan starten, trots te kunnen zijn op wat we met elkaar bereiken in onze provincie.”

Kijk op donderdagavond 28 januari op RTV Noord om 18.30 uur naar de speciale uitzending over Toukomst en het eindadvies van het Toukomstpanel.

Ingezonden