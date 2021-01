Mevrouw Wesseling viert honderste verjaardag in coronatijd

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 22 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZONNIGE PERIODEN

Het weerbeeld lijkt vandaag een beetje op dat van gisteren, want het is vanochtend vrij helder met flink wat zon, in de loop van de middag en vanavond komt er vooral ook hoge bewolking bij. Maar het blijft vrijwel overal droog bij ons en er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 4. De maximumtemperatuur is 5 á 6 graden.

Voor vannacht is de minimumtemperatuur +1 graad en dan is het wisselend met vrij veel wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgenochtend kunnen er uit die wolkenvelden ook een paar regen- en sneeuwbuien vallen, maar morgenmiddag is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Zondag is er veel bewolking en dan valt er soms wat regen of natte sneeuw. Minimumtemperatuur zondag rond -1, maximum dan rond 3 graden.

Begin volgende week is de maandag ook vrij koud. Daarna gaat de temperatuur omhoog, en later in de week wordt het ook regenachtig.