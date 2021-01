De Roparun schuift door naar oktober 2021

NEDERLAND – De fysieke Roparun 2021 schuift van het Pinksterweekend door naar het weekend van 2 en 3 oktober. Tijdens het Pinksterweekend is er voor de achtduizend deelnemers wel de mogelijkheid om deel te nemen aan een online versie van de traditionele estafetteloop. In november 2020 maakte de organisatie al bekend dat de Roparun 2021 binnen de eigen landsgrenzen blijft.

De huidige omstandigheden noodzaken de organisatie het evenement naar een later moment dit jaar te verplaatsen.

Veiligheid

De organisatie verschuift het evenement om twee belangrijke redenen. Roparun-directeur Wiljan Vloet: “We zijn een evenement dat gaat over gezondheid, oog hebben voor elkaar. Een evenement dat gefundeerd is op het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Nederlandse gezondheidszorg heeft het enorm zwaar en de verwachting is dat de druk nog geruime tijd blijft. Alles wat bijdraagt om die druk te verlagen, moeten we doen”.

“Daarnaast bestaat het evenement bij de gratie van het samen doen. Teamleden vormen sámen het team en opgeteld zijn de ruim driehonderd teams met hun achtduizend leden de Roparun; daar komen de ruim vijfhonderd vrijwilligers bij en uiteraard het publiek. Sámen beleven we op de grootste manier de Roparun, het feest, de emotie, de inspanning; het Roparungevoel. Dat is ons DNA. Wanneer deze DNA-kenmerken wegvallen, valt de ziel uit ons evenement”, vervolgt hij.

Het Pinksterweekend

Tijdens het Pinksterweekend, wat normaal gesproken volledig in het teken staat van de Roparun, zal de organisatie dit jaar een digitale variant van de Roparun faciliteren. Actieve teams hebben hierdoor de mogelijkheid om de volledige Roparun afstand, of een gedeelte hiervan, digitaal te voltooien.

De oplossing

De organisatie van de Roparun komt voor de dertigste editie van het evenement eenmalig met een aangepaste vorm. Zo zijn de start én finish op het Pinkpopterrein in Landgraaf en blijft de gehele Roparun in Zuid-Nederland. Omdat deze aangepaste vorm van het evenement (maar) uit twee dagen bestaat, kent de route een afstand van zo’n driehonderd kilometer. Het startschot klinkt op zaterdag 2 oktober. Naar verwachting zal het laatste team een dag later rond 18.00 uur finishen. Aansluitend is er een slotfeest, zoals vroeger in Parijs. Vloet: “Met deze oplossing proberen we een veilig evenement te organiseren, want veiligheid voor onze teams en vrijwilligers staat voorop”.

Roparun doet een beroep op alle teams en iedereen die het evenement een warm hart toedraagt, om deel te nemen en te ondersteunen. “De doelen die Stichting Roparun steunt kunnen niet zonder onze bijdrage.

Ingezonden

Op de foto de doorkomst van de Roparun bij de Hasseberg in Sellingen in 2017