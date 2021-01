Eenvoudige mondmaskers niet meer toegestaan in winkels Duitsland

DUITSLAND – In Duitsland kunt u vanaf aanstaande maandag alleen met een speciaal mondmasker in een winkel of tankstation terecht.

Gezien het toenemende aantal coronabesmettingen en de zich uitbreidende coronamutaties hebben de deelstaatregeringen van Duitsland op 19 januari 2021 besloten om de regels met betrekking tot het dragen van mondkapjes aan te scherpen. In het openbaar vervoer, bij tankstations en in winkels moeten zogenaamde medische maskers – dus chirurgische maskers of maskers met de KN95 / N95 of FFP2-normering – gedragen worden. De simpele mond- en neusbedekking is daar niet meer voldoende.

Deze regeling gaat aanstaande maandag in. De zelfgemaakte stoffen mondmaskers en de blauwe of witte exemplaren die bij ons gedragen worden zijn voor de Duitse wet niet meer voldoende. Bij het niet dragen van een voorgeschreven mondmasker kan u de toegang tot het openbaar vervoer of een winkel/tankstation ontzegd worden. Ook kunt u worden beboet.