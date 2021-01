Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 23 januari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND

Op zich is er vandaag vrij veel bewolking, maar vooral vanmiddag breekt de zon af en toe door, en het blijft de meeste tijd ook droog. Bovendien is het vrij rustig met windkracht 2 tot 3, vanavond is er zelfs heel weinig wind. De maximumtemperatuur is 5 graden.

Vannacht is er ook weinig wind, daardoor kunnen er mistbanken ontstaan. Het is droog en de minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt: het kan dus glad worden op de weg.

Morgen zijn er opnieuw is er opnieuw flink wat bewolking, en mogelijk valt er in de loop van de ochtend of morgenmiddag ook een regen- of sneeuwbui. Maximum morgen rond 4 graden. Na het weekend is het tot woensdag ook licht wisselvallig met kans op een regen- of sneeuwbui maar ook zon, daarna wordt het regenachtig maar wel een paar graden zachter.