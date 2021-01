STUDIO RTV WESTERWOLDE – Groningstalige troubadour Edwin Jongedijk te gast in Dieverdoatsie



Vanmorgen was alweer de 4e uitzending van Dieverdoatsie van 2021.

het programma voor de Groninger taal, kunst en cultuur, van dit jaar op Radio Westerwolde. Bij Pieter Huttinga waren te gast Groningstalige troubadour Edwin Jongedijk en Luuk Houwing.

Luuk Houwing maakte er weer een prachtig hoorspel van middels een door hem zelf geschreven gebeurtenis vanuit Heubultjebuurn.

Het carbidschieten en het slepen tijdens oud en nieuw uit lang vervlogen tijden, waren onderdelen van het verhaal.

We zijn benieuwd wat er volgend jaar met de kraan van Lommerts “oet stee zet” wordt.

De tweede gast deze ochtend was de Groningstalige troubadour Edwin Jongedijk. Hij vertelde hoe in coronatijd z’n nieuwe live-album Nijend24 LIVE tot stand is gekomen die enkele weken terug is uitgebracht.

Edwin Jongedijk, die vanaf z’n vijftiende actief is in de muziek en begon in een Nederlandstalig bandje, maar dat ging al gauw over naar het Engels.

Het oprichten van de band Taneytown kwam daar spoedig uit voort.

Met de band, die overwegend Americana speelt, werd er zelfs enkele keren in Amerika en Duitsland opgetreden.

Door z’n belangstelling in “toal” is hij bij toeval zo’n tien jaar terug met het schrijven en het zingen in het Gronings begonnen. Z’n eerste single “As Ik De Kaans Zol Kriegen” uit 2011 stond zeventien weken in de Noord-19 van RTV Noord, met nummer één als hoogste notering.

In november 2013 kwam Jongedijks tweede soloalbum Mörn Is T Weer Licht uit. Het haalde als hoogste nieuwe binnenkomer de zeventiende plek in de Album Top 100. Het bevat twee nummer 1-hits: Mien Dörp en Vief In De Mörn.

Z’n laatst verschenen studioalbum Holt&Stoal dateert alweer uit 2016.

Met het realiseren van het live-album NIJEND 24 LIVE is een grote wens van Edwin in vervulling gegaan. De opnames hebben nog plaats kunnen vinden toen er nog dertig bezoekers bij een liveoptreden aanwezig mochten zijn. Twee optredens in muziekpodium NIJEND24 in Anderen hebben geresulteerd in dit mooie, nieuwe album met veertien liedjes waarvan er twee helemaal nieuw zijn.

Naast z’n liefde voor het Gronings ligt z’n hart vooral bij de outlaw country.

Met z’n band Slow Moving Outlaws speelt hij nummers uit de seventies van o.a. Waylon Jennings, Willie Nelson, David Allan Coe, Kris Kristofferson en Johnny Cash.

Zaterdag 25 september 2021 staat er een optreden gepland in Ons Noabershoes te Veelerveen.



Tekst: Pieter Huttinga