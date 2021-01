Politie zoekt getuigen van mishandeling in Groningen

GRONINGEN – De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in de Korrewegwijk in Groningen.

Op zaterdag 16 januari 2021, omstreeks 00:30 uur, is op de Oosterhamriklaan een 56-jarige man uit Groningen mishandeld. Het slachtoffer was eerst betrokken bij een verkeersincident op de kruising van de Bottelroosstraat en de Iepenlaan in de wijk Selwerd. Hierna werd hij via de Ringweg, Bedumerweg en Molukkenstraat door een auto achtervolgd. Uiteindelijk heeft hij zijn auto aan de Oosterhamriklaan nabij de kapsalon tot stilstand gebracht.

Het slachtoffer wilde in gesprek gaan met de bestuurder van de auto die hem achtervolgde. De bestuurder en de bijrijder van deze auto stapten uit en het slachtoffer werd door één van deze twee mannen tegen zijn hoofd geslagen, waardoor hij op het wegdek ten val kwam en een moment buiten kennis is geraakt.

Toen hij weer bij bewustzijn kwam merkte hij dat hij ernstig letsel aan zijn been had. De twee mannen zijn weggereden in de richting van de Korreweg. Later bleek het slachtoffer meerdere breuken in zijn been en enkel te hebben opgelopen. Hij werd hieraan geopereerd.

Signalement: Twee getinte mannen, 25 a 30 jaar, 1.80 a 1.85 m lang, donkere kleding. Zij reden in een rode sportieve auto, waarvan de portieren naar boven open gingen.

De politie doet onderzoek naar de verdachten in deze zaak en is op zoek naar getuigen van deze mishandeling en naar de fietser die ook betrokken was bij het verkeersincident wat plaats vond aan de Iepenlaan. Komt de auto u bekend voor? Heb je camerabeelden, denk aan bijvoorbeeld je deurbel. Bel dan de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

Bron: Politie Groningen