Wmo-vervoer en hubtaxi tijdens de avondklok

GRONINGEN, DRENTHE – Pubiek Vervoer Groningen Drenthe heeft vanwege de invoering van de avondklok per 23 januari extra maatregelen getroffen voor haar dienstverlening.

Deze maatregelen gelden vanaf zaterdag voor reizigers in het Wmo-vervoer en de hubtaxi:

Wanneer u klachten heeft die mogelijk wijzen op een besmetting met het Coronavirus, dan kunt u geen gebruik maken van het Wmo-vervoer. De chauffeur kan de reiziger bij zichtbare klachten weigeren;

Maak alleen gebruik van het Wmo-vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft;

Reis bij voorkeur buiten de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur;

Het is verplicht om een mondkapje te dragen;

De vervoerstijden van de Wmo-taxi zijn vanaf 23 januari van 06.00 uur tot 21.00 uur;

Betaling kan alleen via automatische incasso, machtiging of (bij voorkeur gepaste) contante betaling en indien aanwezig (contactloze) pinbetaling;

Boek uw reis bij voorkeur 24 uur van tevoren.

Uitzonderingen op de vervoerstijden

Gedurende de avondklok is het zonder geldige reden voor niemand toegestaan om het huis te verlaten. Het Wmo en hubtaxi vervoer blijft, evenals het openbaar vervoer, een cruciale functie vervullen. In navolging van het OV blijft het Wmo-vervoer en de hubtaxi tijdens de avonduren tot 01.00 uur rijden voor reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken. De verantwoordelijkheid om te bepalen wanneer een reis essentieel is, blijft net als nu bij u als reiziger liggen. U bent verantwoordelijk voor het bij u hebben van de “Eigen Verklaring Avondklok” of een “Werkgeversverklaring”.

Bron: Gemeente Stadskanaal



Is er sprake van een noodzakelijke reis in verband met werk dan dient u in het bezit te zijn van een ondertekende werkgeversverklaring.

De avondklok heeft ook gevolgen voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen met de verklaring noodzakelijke mantelzorg over straat voor niet verplaatsbare en noodzakelijke mantelzorg. Deze verklaring is opgesteld in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. U kunt hier de verklaring downloaden.

Medische noodzaak dient u aan te tonen met bijvoorbeeld een afspraak in een ziekenhuis of bij een arts. Hiervoor is geen schriftelijke verklaring noodzakelijk.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw vervoerder.