Checkers Friends, met dammer Jan Starke in de gelederen, afgezakt naar subtop “online Provincie Cup KNDB 2021”

OUDE PEKELA – Vrijdagavond 22 januari is de 3e ronde afgewerkt om de “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”. In dit online damtoernooi voor 5 tallen, is Checkers Friends, met Jan Starke uit Oude Pekela in de gelederen, na een 7 – 3 nederlaag tegen medekoploper DES Lunteren, afgezakt naar de subtop. Het trio DES Lunteren, InterBergamo uit Italië en Huizum Leeuwarden is nog ongeslagen.

Dammer Jan Starke bood flinke tegenstand in zijn partij tegen Bram Cysouw van DES Lunteren, echter in de overgang middenspel/eindspel miste Jan de juiste voortzetting voor een goed resultaat. Jan treft absoluut geen blaam, hij heeft zich namelijk goed verweerd en dat met ruim 100 ratingpunten minder. De 4e ronde op vrijdagavond 29 januari treft Jan een tegenstander van z’n eigen speelsterkte en gaat Jan Starke natuurlijk voor een beter resultaat.

Opbouw dampartij

In een partij is een goede ontwikkeling van de schijven belangrijk. Daarbij staat de samenwerking van de schijven op de eerste plaats. M.a.w. een goede binding is een eerste vereiste. Daarbij dienen tevens “achtergebleven” en “hangende” schijven te worden vermeden.

3e ronde

Campagnola Italië – Huizum Leeuwarden 2 – 8

DES Lunteren – Checkers friends 7 – 3

KRASH Apeldoorn – Troch Tinken Sterk Surhuisterveen 5 – 5

SSS Kampen – Zuid-Holland 2 6 – 4

DC Nijmegen – InterBergamo 4 – 6

Stand

1. InterBergamo Italië 3 – 6 22 bp

2. DES Lunteren 3 – 6 21 bp

3. Huizum Leeuwarden 2 – 4 16 bp

4. Checkers Friends 3 – 4 17 bp

5. SSS Kampen 3 – 4 17 bp

6. Troch Tinken Sterk 3 – 3 13 bp

7. Zuid-Holland 2 3 – 2 12 bp

8. KRASH Apeldoorn 3 – 1 9 bp

9. DC Nijmegen 2 – 0 7 bp

10. Zuid-Holland 1 2 – 0 4 bp

11. Campagnola Italië 3 – 0 10 bp

Programma 4e ronde

Zuid-Holland 2 – DC Nijmegen

Troch Tinken Sterk – SSS Kampen

Checkers Friends – KRASH Apeldoorn

Huizum Leeuwarden – DES Lunteren

Zuid-Holland 1 – Campagnola Italië

