Dit hoort u in De Dag Van Morgen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 24 januari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN BUI

Er is vandaag een wisselend beeld met eerst vrij veel bewolking en kans op enkele regen- of sneeuwbuien, maar vanmiddag is het vrijwel overal droog met zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige westenwind, de maximumtemperatuur is 5 graden.

Vannacht daalt het tot rond -1 met kans op mistbanken en gladheid op de bruggen en de op- en afritten. Overdag komt er morgen een matige noordwestenwind op gang. Daardoor is ’s middags en ’s avonds kans op enkele regen- en sneeuwbuien, bij temperaturen tussen 2 en 4 graden.

Dinsdag is het 3 tot 6 graden en dan zijn er opklaringen en een regenbui. Vanaf woensdag is de kans op regen een stuk groter en is het bewolkt, maar volgend weekend lijkt het een stuk kouder te worden met opklaringen, sneeuwbuien, en temperaturen rond het vriespunt.