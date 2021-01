GroenLinks neemt Lelylijn op in verkiezingsprogramma

GRONINGEN – De leden van GroenLinks hebben zaterdag op het landelijke congres het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 vastgesteld. Hierbij hebben de leden ook de Lelylijn definitief in het programma gestemd. Op termijn zou de Lelylijn ook moeten worden doorgetrokken naar Hamburg.

GroenLinks ziet, net als veel andere partijen, veel meerwaarde in een Lelylijn. Dit is een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam en Groningen, die in elk geval ook Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten aan zou moeten doen. Die zorgt niet alleen voor een forse reistijdverkorting tussen Groningen en de Randstad, ook worden bijvoorbeeld Friesland en de Noordoostpolder beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Bovendien zorgt de Lelylijn voor minder druk op het veelgebruikte knooppunt Zwolle.

GroenLinks-Statenlid Bas de Boer: “Het is geweldig dat de GroenLinks-leden de Lelylijn hebben omarmd! Hiermee kunnen we de ontwikkeling van het Noorden en de verbinding naar de Randstad en Noord-Europa een flinke boost geven. Daarnaast is het prachtig om te zien dat dit initiatief breed gesteund wordt, zeker vanwege het mede-indienen door onze vertegenwoordigers uit de politiek in Friesland, Drenthe, Flevoland, en Overijssel!”

Veel partijen hebben de Lelylijn nu opgenomen in hun programma. We zien dit als een duidelijk signaal en hebben vertrouwen dat de Lelylijn straks een plek krijgt in het regeerakkoord van de nieuw te vormen coalitie na de verkiezingen.



