Hulpdiensten massaal naar brand in flatwoning Veendam (Update: brand is onder controle)

VEENDAM – De hulpdiensten zijn massaal gealarmeerd voor een brand in een flatwoning van een seniorencomplex in Veendam.

De hulpdiensten zijn om half vijf gealarmeerd voor een brand in een flatwoning van seniorencomplex de Meerpaal aan de Oostlaan in Veendam. Naast brandweer Veendam werden ook de brandweer van Nieuwe Pekela, Annen, Hoogezand en Haren opgeroepen.

Ook ambulances en de traumahelikopter zijn gealarmeerd. De bewoners van het complex worden geëvacueerd.

Inmiddels is voor de coördinatie tussen de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 1. De brand is ontstaan in een meterkast, meldt brandweer Groningen. Het is nog onduidelijk hoeveel woningen betrokken zijn bij de brand.

Update

Getuigen melden dat de brand op de bovenste verdieping is. De brandweer heeft met gebruik van een touw een hogedrukslang naar boven getakeld.

Update 2 17.20 uur

De brandweer meldt dat de brand onder controle is. Het is beperkt tot de meterkast. De brandweer gaat metingen verrichten en de appartementen ventileren in de hoop dat bewoners snel terug naar huis kunnen. Er is niemand gewond geraakt.