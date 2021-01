Bekendmaking nieuwe stadsdichter Groningen via livestream

GRONINGEN – Op vrijdagavond 29 januari wordt de nieuwe stadsdichter van Groningen bekendgemaakt via een livestream. Deze wordt uitgezonden vanaf 19.00 uur en is bereikbaar via www.noordwoord.nl/stadsdichtergroningen. Aan het eind van een feestelijk programma wordt de nieuwe stadsdichter gepresenteerd door wethouder Paul de Rook. Ook de huidige stadsdichter Renée Luth endestadsdichter van Rotterdam Dean Bowen zijn te gast.

De bekendmaking

In verband met de coronamaatregelen wordt de bekendmaking georganiseerd zonder publiek. Belangstellenden kunnen via een livestream vanaf 19 uur een feestelijk programma van ongeveer een uur volgen. In het programma presenteert vertrekkend stadsdichter Renée Luth haar bundel met stadsgedichten en vertelt stadsdichter van Rotterdam Dean Bowen over zijn ervaringen. Tot slot maken juryvoorzitter Rob Pronk en cultuurwethouder Paul de Rook de nieuwe stadsdichter van Groningen bekend. Via een filmpje geven inwoners van de gemeente Groningen de nieuwe stadsdichter nog wat tips en suggesties mee.

De verkiezing

In december 2020 konden kandidaten voor het stadsdichterschap zich aanmelden. Uit acht kandidaten heeft een driehoofdige jury een winnaar gekozen en voorgedragen bij het college van burgemeester en wethouders. Kandidaten moesten onder andere een aantal gedichten inleveren en hun plannen voor het tweejarige stadsdichterschap presenteren.

De stadsdichter

De stadsdichter brengt poëzie onder de aandacht van de inwoners van Groningen. Hij of zij schrijft over gebeurtenissen in de gemeente Groningen, moet een activiteitenplan maken en treedt op bij belangrijke gebeurtenissen in de gemeente Groningen. De stadsdichter moet natuurlijk wonen in de gemeente Groningen en moet een ervaren dichter zijn. Het stadsdichterschap is voor twee jaar.

Jury

Een jury heeft de inzendingen beoordeeld en een kandidaat voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. De jury bestond uit: Petra Broomans (universitair hoofddocent Europese talen aan de RUG), Rob Pronk (voorzitter NOORDWOORD) en Joachim de Vries (creatief producent, bestuurslid TalentWeb Groningen).

