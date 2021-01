Ingezonden artikel van Fractie Ecologisch Alternatief: Hulde aan inwoners Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van het Ecologisch Alternatief: Hulde aan inwoners Westerwolde

Hebt u dat gevoel nou ook na 1 januari 2021? Schuldgevoel, wellicht zelfs het idee in overtreding te zijn? Het PMD hoeft niet langer apart ingezameld te worden maar je kunt het “gewoonweg” in de restafvalbak kieperen.

Is dat eigenlijk wel gewoon? Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel inwoners vanaf begin dit jaar onverplicht hun plastic afval apart blijven inzamelen en eigenhandig deponeren in de door de gemeente Westerwolde geplaatste PMD-containers. Er verschenen zelfs foto’s van overvolle containers en plastic zakken die – omdat de containers vol waren – keurig netjes naast de containers opgestapeld werden.

Anderhalf jaar vergaderen en vier raadsvergaderingen had de gemeenteraad nodig om met een meerderheid van één stem te besluiten de inwoners niet langer het plastic afval door middel van voorscheiding in te laten leveren. Al het plastic afval wordt nu als restafval via nascheiding verwerkt. Om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor het nascheiden, is noodgedwongen gekozen om inwoners in de gelegenheid te stellen het plastic afval afzonderlijk in te leveren. Dus toch weer een gedeeltelijke voorscheiding, maar dan op vrijwillige basis. Dat zou kunnen betekenen dat huishoudens minder vaak de container met restafval aan de weg hoeven te zetten. Een besparing van € 6,50 per lediging is al voorgerekend door de Partij van de Arbeid; gemakshalve is daarbij vergeten dat de aanschaf en het plaatsen van de PMD-containers € 40.000,– heeft gekost. Gezien het succes van deze wijze van inzameling van plastic afval wordt inmiddels overwogen om grotere containers aan te schaffen (met alle daaraan verbonden extra kosten).

Het is bedrijfseconomisch het meest voordelig om te kiezen voor één manier van afvalinzameling: óf voorscheiding óf nascheiding. In Westerwolde heeft de gemeenteraad besloten beide systemen te hanteren. Dit leidt tot extra handelingen voor het verwerken van het vrijwillig aangeboden plastic afval wat een verliespost oplevert van € 88.400,– per jaar. Alleen al in deze eerste weken van januari 2021 is voor € 5.000,– aan plastic zakken (die uiteindelijk weer als plastic afval worden ingeleverd) door de gemeente aangeschaft om “gratis” aan de inwoners te verstrekken waar zij hun plastic afval in kunnen doen. Al deze kosten zullen uiteindelijk omgeslagen worden in de door alle huishoudens te betalen reinigingsrechten. Of het plastic afval nu wel of niet afzonderlijk wordt ingezameld en weggebracht.

De besluitvorming in de gemeenteraad over de wijze van huisvuilinzameling heeft geleid tot een extra lastenverzwaring voor de inwoners van Westerwolde.

Het is hartverwarmend om te zien dat de inwoners op hun beurt de gemeenteraad een spiegel voorhouden: zij zijn bereid vrijwillig een bijdrage te leveren aan een duurzame verwerking van ons afval.

Dat is onbetaalbaar. Waarvoor hulde!

Fractie Ecologisch Alternatief