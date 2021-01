Radiobingo in verband met de avondklok vanaf 18:00 uur

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 25 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WINTEROCHTEND

We beleven een echte winterochtend vandaag met lichte vorst, lokale gladheid, en nog enkele verraderlijk mistbanken. Die laatste lossen op en de temperatuur komt boven nul; de minima lagen vannacht rond -3.

Vanmiddag is de maximumtemperatuur ongeveer +3 graden en er staat dan een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. Vanavond neemt de wind toe en in de loop van de avond en vannacht is er ook kans op regen en sneeuw, bij temperaturen van 0 tot 2 graden boven nul.

Later vannacht en morgenochtend kan het nog glad worden want het klaart dan het een beetje op en dan is er vorst aan de grond. Overdag is er morgen af en toe zon, maar er blijft ook kans op een bui. Maximum morgen tot 5 graden, en een zwakke tot matige westenwind. Woensdag is de buienkans wat groter en donderdag en vrijdag is het regenachtig. In het komende weekend is het opnieuw kouder met zon en enkele sneeuwbuien.