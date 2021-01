Valerie Trouet in podcast Hunebednieuwscafé

BORGER – Ze won de Jan-Wolkersprijs, beste Nederlands natuurboek, met haar boek ‘Wat bomen ons vertellen’. Valerie Trouet is professor dendrochronologie aan de universiteit van het Amerikaanse Arizona. Ze bestudeert het klimaat aan de hand van de groeiringen van bomen. In haar boek, toont ze aan hoe de dendrochronologie zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste instrumenten om de complexe interacties tussen bossen, mensen en het klimaat te bestuderen. Dat doet ze aan de hand van allerlei verhalen over jaarringen. Voor de podcast Hunebednieuwscafé interviewde het hunebedcentrum haar over haar werk en haar boek.



Via een skypeverbinding spreekt Valerie over haar jeugd, haar passie voor bomen en de mogelijkheden van data uit jaarringonderzoek. Het levert twee prachtige afleveringen op in de podcast ‘Hunebednieuwscafé’. De podcast voor archeologie, prehistorie en de hunebedden. De Belgische schrijfster woont momenteel in Amerika en reisde voor haar vakgebied van Siberië naar Zuid-Amerika en van Arizona naar Zurich. Ze was betrokken bij allerlei jaarringonderzoeken en legde verbindingen met andere onderzoeken om zo iets over het klimaat uit het verleden te kunnen zeggen. In haar boek beschrijft ze haar avonturen en wetenschappelijke doorbraken. Het Hunebedcentrum sprak haar over haar visie op het klimaat, samenwerking tussen wetenschappelijke disciplines en haar leven als dendrochronoloog. Ze beantwoordt vragen als: Wat heeft de dendrochronologie toegevoegd naar de C14-mehtode? Wat kunnen jaarringen ons vertellen over het klimaat?



Op de podcast Hunebednieuwscafé staan inmiddels over de twintig afleveringen. Met allerlei verschillende mensen uit de vakgebieden in en rondom de archeologie. Zo spraken we o.a. met maritiem archeoloog Yftinus van Popta, archeo-botanicus Morvenna van Rijn, amateurgeoloog Harry Huisman, geofysisch specialist Josha van der Velden, directeur van het Hunebedcentrum Harrie Wolters en de huisarcheologen Nadine Lemmers en Riemke Scharff. De eerste aflevering met Valerie Trouet staat vanaf woensdag op de podcast Hunebednieuwscafé. De podcast zelf is te vinden via spotify of soundcloud.



Directe link naar de podcast: https://open.spotify.com/show/1gDmFksQEOE0dUHlAXZklZ

