Provincie ondersteunt nieuw productieproces Bouwderij met 50.000 euro

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 26 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN

Het is vanochtend wisselend bewolkt met nog een enkele lichte regen- of sneeuwbui, maar de meeste plaatsen zijn droog. Vanmiddag is er ook af en toe zon maar de bewolking neemt opnieuw toe en later vanmiddag en vanavond is er kans op een regenbui. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 5 graden en dan is er een zwakke tot matige westenwind.

Vannacht neemt de regenkans toe en er is later vannacht en morgenochtend ook kans op wat sneeuw: minimumtemperatuur 0 of +1 graad. Morgenmiddag valt er nog een bui maar het klaart op, en morgenavond is het droog. De maximumtemperatuur voor morgen is 4 graden.

Donderdag is het maximaal 3 graden en dan is het bewolkt maar meestal droog, vrijdag valt er af en toe sneeuw en ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het weekend is het winters met ’s nachts lichte tot matige vorst, overdag iets boven nul en soms een sneeuwbui afgewisseld met zonnige perioden.