1 op de 4 Groningers maakt gebruik van buurtapp, veel ergernis

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 27 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EERST SNEEUW EN REGEN

We beginnen vandaag koud en bewolkt en af en toe valt er nog wat sneeuw, regen of motregen, bij temperaturen rond +1 graad en windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Vanmiddag draait de wind naar westen en er kunnen vanmiddag en vanavond nog een paar regenbuien vallen, maar er komen ook enkele opklaringen en het wordt een graad of 5.

Vannacht is het droog en daalt het tot rond het vriespunt. Overdag is het morgen bewolkt en 1 tot 2 graden boven nul. Regelmatig valt er dan ook wat regen of sneeuw, maar dat blijft morgen niet liggen. De wind wordt zwak tot matig uit het oosten.

Vrijdag is er ook een oostenwind en dan is de kans op sneeuw duidelijk groter. Ook overdag is het maar 0 of +1 graad en sneeuw kan dan blijven liggen, misschien wel tot een laag van 5 cm. Zaterdag is het meest droog maar koud met ’s nachts -3 en overdag 0 tot +1. Zondag is het nog wat kouder, en dan is er veel zon.