Bé Schollema beoogd nieuwe wethouder PvdA gemeente Pekela

PEKELA – Met veel genoegen draagt het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid afdeling Pekela Bé Schollema (41) voor als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders. Hij volgt hiermee Henk Busemann op die afgelopen december helaas overleed. Schollema wordt in de raadsvergadering van 3 maart 2021 geïnstalleerd.



Bé Schollema

Geboren, getogen en woonachtig in Middelstum is Schollema een rasechte Groninger. Uit een bekend politiek nest. Samen met dochtertje Tatum en vriendin Hiske blijft hij in Middelstum wonen. Als wethouder van buiten heeft hij echter wel de nodige kennis van Pekela en omgeving. Natuurlijk onder meer door zijn ouders die jarenlang het burgemeesters echtpaar van de gemeente Pekela vormden.



Schollema was sinds 2014 en tot voorkort wethouder in het sociaal domein, milieu, onderwijs, sport, energietransitie en gaswinning in de gemeente Loppersum. Daarvoor was hij sinds 2006 raadslid in die gemeente en werkzaam in de volkshuisvesting. Op dit moment is hij raadslid van de gemeente Eemsdelta waar hij eind februari afscheid zal nemen.



Betrokken, betrouwbare en benaderbare bestuurder met een rood hart



Schollema wordt omschreven als een betrokken, betrouwbare en benaderbare bestuurder met een rood hart. Op de vraag van de PvdA Pekela of hij na het overlijden van Henk Buseman in zou kunnen stappen

op de rijdende trein was het antwoord kort en volmondig “ja”!



Portefeuille



Henk Busemann was vanaf 2018 wethouder in de gemeente Pekela. Hij had namens de Partij van de Arbeid de verantwoordelijkheid over de portefeuilles zorg, welzijn, onderwijs en sport. Bé Schollema neemt die portefeuille volledig over. De Partij van de Arbeid heeft er met Schollema voor gekozen om als coalitiepartij de wethouderspositie weer volwaardig in te vullen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.



Vereerd en kijkt er naar uit



Schollema over zijn voordracht: ‘’Het was een onverwacht telefoontje vanuit Pekel. Pekela heeft sinds 1999 een plek in ons leven. Ik had niet verwacht daar ooit bestuurlijk actief te worden maar ben vereerd en kijk er naar uit. De bestuurders in Pekela zijn bekenden. De portefeuille is bekend. En er is op alle terreinen van het openbaar bestuur binnen Pekela veel te doen. Ik heb er zin in”



Raadsvergadering digitaal te volgen



Tijdens de raadsvergadering zal de voordracht voorgelegd worden aan de raad van Pekela en legt Schollema de belofte af. De raadsvergadering is in verband met corona digitaal te volgen via de website van de gemeente Pekela.

