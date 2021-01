VEENDAM – Door de huidige corona maatregelen komen steeds meer mensen minder in beweging. De gemeente Veendam heeft hiervoor een simpele, maar leuke oplossing bedacht. Doe mee met Ommetje Veendam. Een activiteit die perfect past binnen de huidige corona maatregelen. Zowel jong als oud kan meedoen. Maak een ommetje alleen of met zijn tweeën. Niet alleen is Ommetje Veendam een leuke en gezonde activiteit, je kunt er ook mooie prijzen mee winnen. Meer weten over deze activiteit? Ga dan naar www.veendambeweegt.nl.



Wat is Ommetje Veendam?

Een ommetje is een ander woord voor een rondje lopen. Ommetje Veendam komt voort uit het initiatief Ommetje, dat is bedacht door neuropsycholoog Erik Scherder (bekend van tv) samen met de Hersenstichting. Elke dag een ommetje maken zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid. Ook zorgt het ervoor dat het je helpt onthaasten en verbetert het de productiviteit en creativiteit. De app Ommetje zorgt ervoor dat de ommetjes die je maakt geregistreerd worden in een ranglijst. Veendam Beweegt heeft hiervoor een eigen ranglijst aangemaakt.

Hoe kun je meedoen met Ommetje Veendam?

Meedoen is geheel gratis. Download de app Ommetje van de Hersenstichting en maak een account aan. Na het aanmaken van een account kun je kiezen. Doe mee met de landelijke ranglijst of met een ranglijst uit de buurt. Kies voor optie 2 en meld je dan aan voor de groep Veendam Beweegt. De code is LKKKL. Je kunt daarna direct starten met je eerste ommetje. Is het niet helemaal duidelijk? Een uitgebreide uitleg staat op www.veendambeweegt.nl. Hoe meer ommetjes je maakt, hoe meer punten je kunt verzamelen. Meld je snel aan, want je hebt tot 31 maart 2021 de tijd om zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen.





Waarom meedoen met Ommetje Veendam?

Naast dat het goed voor de gezondheid is, zit er een uitdagend wedstrijdelement in. Maak jij meer ommetjes dan de buurman of buurvrouw? Of ga jij samen de strijd aan met een vriend of vriendin, je vader of moeder? Voor de drie hoogste plekken op de ranglijst stellen we cadeaubonnen beschikbaar, te besteden bij lokale ondernemers. Win jij straks een leuke prijs ter waarde van €75,-, €50,- of €25 euro? Download de app en doe mee aan Ommetje Veendam!

Wil je meer weten over het project ‘Ommetje Veendam’? Neem dan contact op met Veendam Beweegt, veendambeweegt@veendam.nl.

Ingezonden