Drenthe, Friesland en Groningen brengen werkgevers en werkzoekenden bij elkaar tijdens de Online Banenmarkt

NOORD NEDERLAND – Op dinsdag 2 februari van 10:00 tot 13:00 uur wordt in Drenthe, Friesland en Groningen door de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s de Online Banenmarkt georganiseerd via LinkedIn.

De Online Banenmarkt is een event dat wordt gehouden in een LinkedIn-groep met werkgevers, werkzoekenden, werkcoaches en uitzendbureaus. In deze groepen kunnen vacatures gedeeld worden en werkzoekenden kunnen persoonlijke pitches maken of hun cv delen om zichzelf te profileren. Het doel is de perfecte match tussen werkgever en werkzoekende mogelijk te maken.

Stijging van WW-uitkeringen tijdens de coronacrisis

De Online Banenmarkt is een alternatief voor fysieke banenmarkten die door de coronacrisis niet door kunnen gaan. Eerdere online banenmarkten in Drenthe en Friesland waren een succes. Dit leidt nu tot de organisatie van de Online Banenmarkt in alle drie noordelijke provincies. Door de coronacrisis zijn de kansen op werk in bepaalde branches verslechterd, zoals in de culturele, facilitaire en horecasector. De Online Banenmarkt biedt werkzoekenden de mogelijkheid hun kansen op het vinden van werk in tijden van corona te vergroten.

Interactie in de LinkedIn groep

In de LinkedIn-groepen kunnen altijd vacatures en cv’s worden geplaatst en gedeeld. Op dinsdag 2 februari van 10:00 tot 13:00 uur wordt de LinkedIn-groep een live-event waar de meeste werkgevers, werkzoekenden, werkcoaches en uitzendbureaus online zijn om direct interactie met elkaar aan te gaan. Medewerkers van de werkpleinen zorgen ervoor dat ze werkgevers en werkzoekenden attenderen op mooie matches. De vacatures blijven na deze datum nog een tijd in de groep staan.

Aanmelden voor Online Banenmarkt

Met een LinkedIn-profiel kunnen werkgevers, werkzoekenden, werkcoaches en uitzendbureaus lid worden door op de ‘Lid worden’-knop van de groep te klikken. De groep is te vinden door op ‘Online Banenmarkt’ gevolgd door de provincie te zoeken in de LinkedIn zoekbalk, of door direct te klikken op één van de volgende links:

Ingezonden