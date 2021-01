DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

B70, Kluse, Dörpen

Zaterdag heeft zich rond 20.50 uur op de B70 tussen Papenburg en Meppen een gevaarlijke verkeerssituatie voorgedaan. De bestuurder van een in de richting Meppen rijdende zwarte Mercedes CLS 400d overschreed meerdere keren de maximum snelheid. Ook haalde hij meermaals in op plaatsen waar dit verboden is.

Twee agenten besloten de bestuurder staande te houden. Hij ging er echter met hoge snelheid vandoor en reageerde niet op stoptekens. De achtervolging ging o.a. door Kluse en Dörpen. De automobilist bracht met zijn rijgedrag medeweggebruikers in gevaar.

De auto werd korte tijd later leeg aan de Möhlentogten in Dörpen aangetroffen. De politie is nog op zoek naar de bestuurder en verzoekt getuigen, ook die geen schade aan hun voertuig hebben opgelopen, zich te melden.

Weener

Gistermiddag hebben agenten op het station in Weener een 26 jarige man betrapt op het smokkelen van verdovende middelen. De Libiër zat in de trein, die vanuit Nederland naar Weener reed. De man werd om 14.10 uur door agenten gecontroleerd.

Zij ontdekten dat hij 232 ecstasy tabletten, 20 gram marihuana, 17 gram hasj en een zakje met 5 gram cocaïne in zijn koffer had. De verdovende middelen hebben een straatwaarde van 2.500 euro. Ze werden in beslag genomen en er werd proces-verbaal opgemaakt. (foto: politie Leer)

Werlte

Na een uitgebreid onderzoek, dat enkele maanden heeft geduurd, hebben agenten van het politiebureau Werlte, samen met collega’s van het bureau Papenburg, vorige week meerdere woningen doorzocht. Zij werden bijgestaan door hondengeleiders uit Osnabrück.

Er werd een grote partij verdovende middelen in beslag genomen. Hoofdverdachte is een 36 jarige inwoner van Werlte. Hij had in een bunker meer dan 600 gram amfetamine, zo’n 200 gram paddo’s en ecstasy tabletten opgeslagen. In zijn woning troffen agenten marihuana en 1.100 euro aan contant geld aan. Later bleek dat de man ook nog een grote hoeveelheid marihuana, cocaïne en amfetamine in de kofferbak van zijn auto had verstopt. De man is bij de rechtbank in Meppen voorgeleid en zit in voorarrest. Het politieonderzoek duurt voort. (foto: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim)