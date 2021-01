Noorderlink presenteert: Expeditiespecial Verlangen naar verbinding

GRONINGEN, LEEUWARDEN – Op 4 februari as. zendt Noorderlink van 20.00 tot 21.00 uur de online Expeditiespecial Verlangen naar verbinding uit. Met Arno van der Heyden, docent positieve psychologie Agnes Schilder, zangeres Nynke Laverman en dir. P&O van het UMCG Michiel Kahmann.

De behoefte van de mens aan verbinding is diepgeworteld. Het gevoel ergens bij te horen geeft betekenis aan ons leven. Psychologen zijn het erover eens: het is goed voor ons welbevinden als we in verbinding staan met anderen, met onszelf en ook met de natuur. Waar komt dat verlangen vandaan? Wat doet het met ons nu dat verlangen zo op de proef wordt gesteld? En hoe kunnen we hier mee omgaan? Daarover gaat de Expeditiespecial ‘Verlangen naar verbinding’ die Noorderlink op 4 februari uitzendt.



In de aula van NHL Stenden in Leeuwarden gaat Arno van der Heyden in gesprek met docent positieve psychologie Agnes Schilder, zangeres Nynke Laverman en directeur P&O van het UMCG Michiel Kahmann. Tijdens deze Noorderlinkdagen Expeditiespecial staat verbinding in crisistijd centraal. Een gesprek over grote problemen, bezinning en hoop, afgewisseld met indringende muziek van Nynke Laverman. Het gesprek wordt uitgezonden om 20.00 uur ‘s avonds via YouTube en Facebook Live.



‘s Middags verzorgt Agnes Schilder een masterclass over verlangen naar verbinding. Deze masterclass wordt om 14.00 rechtstreeks uitgezonden vanuit NHL Stenden. De docent positieve psychologie deelt in deze masterclass haar kennis en inzicht over de Westerse en boeddhistische psychologie. In eerste instantie lijken dat wellicht twee werelden, totdat we wat beter kijken en luisteren, dan opeens blijkt dat er veel samenkomt. Na afloop van de masterclass zal Agnes vragen van kijkers beantwoorden.

Aanmelden voor beide evenementen kan gratis via noorderlinkdagen.nl.

