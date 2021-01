Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater

NEDERLAND – Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Ook heeft de toenemende droogte effect op het drinkwater.

Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen. Via een literatuuronderzoek onderzocht RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Uit het onderzoek blijkt dat ons regenwater vaak vervuild is en eerst gezuiverd moet worden. Op een duurzame manier regenwater gebruiken als bron voor drinkwater kan daardoor niet zomaar. Ook valt er te weinig regenwater op onze daken om een gezin het hele jaar voldoende drinkwater te bieden.

Regenwater eerst zuiveren

Het opgevangen regenwater kan bacteriën en virussen bevatten uit de ontlasting van dieren, zoals vogels. Daarnaast kan er lood in zitten uit loden regenpijpen en pesticiden van landbouwbedrijven in de omgeving. Technisch gezien is het mogelijk om deze verontreinigingen uit het regenwater te halen om het daarna als drinkwater te kunnen gebruiken. Deze zuivering kan wel duur zijn.

Kwaliteit kan verschillen

De kwaliteit van regenwater kan sterk verschillen. Daarom is het belangrijk (en wettelijk verplicht als je het als drinkwater wilt gebruiken) om de kwaliteit te meten. De kwaliteit van regenwater lijkt het meest op die van oppervlaktewater. Het is daarom mogelijk om de kwaliteit van regenwater op dezelfde manier te meten als oppervlaktewater. Meer onderzoek is nodig naar waar en hoe vaak het nodig is om de kwaliteit van regenwater te meten. Ook is een beter beeld nodig van mogelijke gezondheidsrisico’s van schadelijke stoffen in regenwater ‘van bron tot kraan’.

Flinke opgave voor de bescherming van drinkwaterbronnen

In meer dan de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn nu, of in de nabije toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek laat zien dat in 135 van de 216 winningen (62,5%) stoffen worden gevonden die niet in deze hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit van de bronnen. In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het RIVM bracht in kaart wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken.

Toenemende droogte heeft effect op drinkwater

Door de droogte van de laatste jaren is het minder vanzelfsprekend geworden dat er altijd genoeg drinkwater is. Door klimaatverandering kunnen deze situaties zich vaker voordoen. De droogte zorgt er bovendien voor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Hierdoor moeten de drinkwaterbedrijven meer doen om er schoon drinkwater van te maken.

Kwaliteit verbeteren

Waterschappen, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te verbeteren. Maar de kwaliteit is niet overal zoals gewenst en is de afgelopen jaren niet merkbaar verbeterd. Het doel in Nederland (en de Europese Unie) is om drinkwater schoner te krijgen en de zuiveringsopgave te verkleinen. In dat laatste ligt nog een flinke opgave. Dat is nodig om de drinkwaterbronnen nu en in de toekomst veilig te stellen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert dat de Rijksoverheid, lokale en regionale overheden samen optrekken bij het uitvoeren van maatregelen en het volgen van de effectiviteit daarvan en duidelijk in kaart te brengen welke maatregelen nog genomen kunnen worden.

Bron: RIVM