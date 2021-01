‘Rotary in actie’-puzzel levert 60.000 euro op voor EndPlasticSoup en krijgt vervolg

WINSCHOTEN – De ‘Rotary in actie’-puzzel van Rotaryclub Winschoten is een groot succes. ‘Het is onze beste actie ooit’, zegt Freerk Potze van Rotary Winschoten trots. ‘We zijn bijna uitverkocht, op enkele puzzels na die nog via onze site te bestellen zijn. Met dank aan alle puzzelaars hebben we 60.000 euro voor het goede doel, EndPlasticSoup, opgehaald. Dat is waar we het voor doen. Iedereen puzzelt mee voor een schone zee!’

Naast de vele bestellingen uit eigen land, kwamen er orders uit onder meer Australië, de U.S.A, Spanje, Zwitserland en Turkije. ‘En nadat er een artikel in het Duitse Rotary magazine stond, stroomden ook de bestellingen en enthousiaste reacties van onze oosterburen binnen.’

Nieuwe puzzel

Rotary Winschoten speelde vorig jaar in op de puzzelrage tijdens de corona-crisis. Een schot in de roos, blijkt nu. Potze: ‘Er zijn ruim 5.000 puzzels verkocht en er is nog steeds veel vraag naar. Daarom geven we er een vervolg aan.’ De tekenaar is alweer aan de slag met een nieuwe puzzel. Dit keer niet met vijftig rennende kerstmannen en -vrouwen, maar met allerlei activiteiten rondom de internationale Rotary-summercamps. ‘Het wordt een echte zomerpuzzel, die we eind mei landelijk én internationaal lanceren. Ook nu weer gaat de opbrengst naar EndPlasticSoup, want dat past bij het internationale thema van Rotary wereldwijd: Protecting the Environment.’

Opbrengst naar EndPlasticSoup

De opbrengst van de ‘kerstpuzzel’ is bestemd voor de Stichting EndPlasticSoup. Zij ondersteunen en realiseren projecten die plastic vervuiling in onze natuur voorkomen en reduceren. Een voorbeeld hiervan is de Bubble Barrier; eenbellenscherm dat met luchtbellen plastic in de rivieren tegenhoudt en afvangt, voordat het de Noordzee instroomt. Jaarlijks verdwijnt er wereldwijd ruim acht miljard kilo plastic afval in de zeeën en oceanen.

Superactie

Gert-Jan van Dommelen, co-founder EndPlasticSoup, is onder de indruk van de opbrengst van de puzzelactie. ‘Echt een superactie die Rotary Winschoten op poten heeft gezet; het maken en verkopen van een fantastische puzzel die menigeen de afgelopen tijd heeft beziggehouden. Hij was echt heel moeilijk. En wat een ongelooflijk mooie opbrengst voor EndPlasticSoup. Daarmee zijn we weer een stapje dichterbij onze ambitie: een wereld zonder plastic afval in 2050. Een deel van de opbrengst gaat naar de investering in een nieuwe uitdagende puzzel. We verwachten dat die ook weer een succes wordt. Het resterende, overgrote deel van de opbrengst gaat naar educatie en monitoring, en natuurlijk naar het Limes Bubble Barrier project in Katwijk. We zijn er superblij mee, dank aan iedereen!’

Ingezonden