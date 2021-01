Bericht van Plaatselijk Belang Rhederbrug

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 28 januari, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGEN EN KOUD

Het wordt een natte dag want zowel vanochtend als vanmiddag zijn er flinke perioden met regen te verwachten. En het is ook koud met een temperatuur rond +2 graden. Mogelijk gaat de regen tijdelijk over in natte sneeuw, maar dat zal niet blijven liggen zoals gisteren. De wind is zwak tot matig uit het oosten.

Vanavond valt er soms nog lichte regen. Vannacht neemt de regenkans toe en morgenochtend is het opnieuw nat met een flinke tijd regen, maar mogelijk ook sneeuw. De temperatuur is dan 0 tot 3 graden. Ook morgenmiddag valt er nog enige sneeuw of regen, morgenavond is alleen nog wat lichte sneeuw mogelijk.

Zaterdag is een echte winterdag met minimum rond -5, en maximum rond 0 graden. Zondag en maandag zijn ook koud met minima van -3 tot -6 en overdag ongeveer +1 graad. Dat gaat met zonnige perioden en wolkenvelden, dinsdag is er weer kans op sneeuw en regen.