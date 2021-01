“CDA wil meer aandacht voor ouders met jonge kinderen in de aanpak laaggeletterdheid”

WESTERWOLDE – In de Gemeenteraad is woensdag jl. besloten om de komende jaren ruim € 80.000, – euro te investeren in de aanpak tegen laaggeletterdheid. De fractie CDA Westerwolde ondersteunt het initiatief om hierin te investeren. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat mensen die problemen ervaren met lezen en schrijven hierdoor ook vaker op andere terreinen problemen ervaren zoals gezondheid, financiën en in de opvoeding. De aanpak van laaggeletterdheid kan daarom een positief effect hebben op het algemeen welbevinden van inwoners.

“Wij zijn als fractie echter niet overtuigd geraakt dat de voorgestelde aanpak ook een effectieve aanpak is”. Het plan is een voortzetting van dezelfde aanpak die de afgelopen drie jaren tot een zeer beperkt bereik heeft geleid. Om inwoners te bereiken die problemen ervaren met lezen en schrijven, wil het CDA dat er specifieke aandacht komt voor ouders van jonge kinderen. Het mes snijdt dan aan twee kanten, namelijk de ouders worden geholpen om hun lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren en zo kunnen de ouders ook hun kinderen beter begeleiden in hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het verkleinen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.

CDA heeft het College van B&W gevraagd om vanuit het beleidsplan Laaggeletterdheid te komen tot een uitwerkingsplan specifiek gericht op ouders van jonge kinderen. In dit uitwerkingsplan de samenwerking met de basisscholen, de GGD, de kinderopvang-organisaties, welzijn en de Taalhuizen te beschrijven en afspraken te maken over de monitoring van het bereik en van het effect van deze aanpak. Dit voorstel is zowel door het college van B&W als van de gehele Raad positief ontvangen. De Gemeenteraad kan het uitwerkingsplan dan ook tegemoetzien.

CDA Westerwolde

Herma Hemmen