PMD houdt raadsleden en inwoners van gemeente Westerwolde bezig

WESTERWOLDE – Gisteravond kwam in de gemeenteraadsvergadering wederom het probleem rond het inzamelen van PMD ( plastic, blik en drankpakken) aan de orde.

Gisteravond diende de heer Kuper namens CDA Westerwolde, VVD en Lijst Timmermans een motie vreemd aan de orde van de dag in. CDA, VVD en Lijst Timmermans stelden daarin voor de pilot, die op 1 januari is ingegaan, waarbij inwoners van de gemeente Westerwolde er voor kunnen kiezen hun afval aan de bron te scheiden en vervolgens de PMD in te leveren bij containers die op diverse plekken in de gemeente zijn geplaatst, te stoppen. De indieners vrezen dat de kosten het budget dat er voor is uitgetrokken ver zullen overschrijden. De containers zijn te klein en daardoor meteen weer vol. Bovendien stellen de ervaringen die dit jaar met deze pilot worden opgedaan volgend jaar niets voor, aldus de indieners. Dan moeten de inwoners van Westerwolde namelijk bovenop het vastrecht, ook gaan betalen voor het legen van de grijze containers. Waarschijnlijk zal het gratis aanbieden van PMD afval bij de speciale containers dan nog veel meer toenemen. Bovendien bestaat er dan de mogelijkheid dat er naast PMD ook afval in de zakken zit die er niet in thuis hoort. De indieners van de motie stellen dat de pilot niet bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en het vanwege het transport geen positief effect heeft op het milieu.

De gemeente is er door verrast dat er, ondanks dat het deponeren van de PMD in de grijze container dit jaar nog geen extra kosten met zich meebrengt, zoveel inwoners zijn die er voor kiezen hun afval te scheiden.

De PMD containers worden één keer per week door OMRIN geleegd. De zakken met PMD afval, die naast de volle containers staan, worden op werkdagen door medewerkers van Afeer opgehaald. Op de zaterdagen gebeurt dit door buitendienstmedewerkers van de gemeente. De volle zakken worden naar een container op de gemeentewerf in Vriescheloo gebracht.

Volgens wethouder van der Goot brengt dit alles geen extra kosten met zich mee. Ook zullen de kosten van het plaatsen van een aantal extra containers binnen het budget blijven, aldus de wethouder. Dit budget is ruim 88.000 euro. Een PMD container kost ongeveer 1.000 euro per container per jaar. Mocht OMRIN vaker dan één keer in de week moeten komen om de containers te legen, dan lopen de kosten wel hoger op.

Ook het gratis verstrekken van zakken voor het PMD afval valt binnen het budget. Veel inwoners hebben eind december een aanvraag voor die gratis zakken ingediend, maar hebben ze tot op heden nog niet ontvangen. In de vergadering van 6 januari vertelde de wethouder dat de zakken binnengekomen waren en dat ze binnenkort zouden worden verstrekt. Nu blijkt dat de wethouder verkeerd was ingelicht. De zakken, die overigens uit China moesten komen, zouden nu pas binnen zijn.

Wethouder van der Goot zegde toe dat hij aan het eind van dit eerste kwartaal de zaak gaat evalueren. Hierin wordt ook het vervuilingspercentage van de PMD meegenomen. Dit mag maximaal 15% zijn. De vervuiling was in de eerste week van januari 2% en in de tweede week iets meer, aldus de wethouder. De pilot wordt (voorlopig) niet afgeschaft.

Na stemming werd de door CDA Westerwolde, VVD en Lijst Timmermans ingediende motie verworpen. Ook het voorstel het afvalstoffenplan terug te laten keren naar de tekentafel haalde het niet.