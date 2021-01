Politie bekeurt meerdere personen voor het negeren van de avondklok

WESTERWOLDE, STADSKANAAL, OLDAMBT – De politie heeft gisteravond meerdere personen bekeurd voor het negeren van de avondklok.

Woensdagavond hebben agenten in de gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde toezicht gehouden op naleving van de avondklok en de coronamaatregelen. Gedurende de avondklok werden er veel voertuigen gecontroleerd en gelukkig hadden de meesten van hen de benodigde papieren in orde. Ondanks dat er in Stadskanaal aan begin van de avond veel jongeren op de been waren, was het bij het ingaan van de avondklok (21.00 uur) rustig.

In totaal werden er in de drie gemeenten enkele personen bekeurd voor het negeren van de avondklok. 1 daarvan was een 29-jarige inwoner van Winschoten, die tevens onder invloed van vermoedelijk drugs bleek te zijn. Omdat deze persoon een voertuig bestuurde is van hem een bloedproef afgenomen.

De politie meldt op Facebook dat veel inwoners van deze gemeenten buiten het feit dat ze zich aan de avondklok houden ook hebben gereageerd op de oproep van de politie, gemeente etc om tips over demonstraties, rellen etc met ze te delen. Blijf dit vooral doen want het helpt ons allemaal om schade en andere onrust te voorkomen, aldus de politie.