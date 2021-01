Werkzaamheden aan bruggen Oldambt gaat gestaag door

WINSCHOTEN, BLAUWESTAD, BOONESCHANS – De werkzaamheden aan de bruggen in de gemeente Oldambt gaan gestaag door.

De afronding van de werkzaamheden aan de 800 meter lange fietsbrug, die Winschoten en Blauwestad met elkaar verbindt, is in volle gang. Deze langste fiets- en voetgangersbrug in Europa zal na de opening de Pieter Smitbrug gaan heten. De brug wordt vernoemd naar wijlen burgemeester Pieter Smit, die op 10 april 2018 op 54 jarige leeftijd plotseling overleed aan een hartstilstand.

De brug, die bestaat uit 4 gecombineerde bruggen over onder anderen de A7 en het Winschoterdiep, is gemaakt van duurzaam hout uit Gabon, Centraal Afrika en is 24 meter lang, 6 meter breed en 4,5 meter hoog. Het gedeelte boven het Winschoterdiep is beweegbaar. Voor de scheepvaart is de vrije doorvaartbreedte 14 meter. De ontwerper is architect Nol Molenaar. Naar verwachting wordt de brug in februari voor het publiek geopend.

Booneschans

Zoals bekend wordt de Booneschanskerbrug na tien jaar gesteggel vervangen. De oude brug is afgebroken en de fundering voor de nieuwe brug geplaatst. Voor fietsers en wandelaars ligt er een noodbrug. Als alles volgens plan verloopt wordt de nieuwe brug in het voorjaar in gebruik genomen. De naam van deze brug zal in de leuning worden verwerkt, vertelde een medewerker van de gemeente Oldambt. (zie laatste foto)

Foto’s: Jan Doornkamp