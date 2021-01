Willie zat voor het laatste uur aan het stuur van de trekker van gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vandaag ging buitendienstmedewerker Willem Schutte met pensioen. Hieronder leest u de tekst van de speech die voor hem werd gehouden.

Een icoon bij de buitendienst neemt vandaag afscheid. Voor jou en voor ons best wel een rare dag! Je leeft er met elkaar naar toe en dan ineens is het zo ver. Jammer dat we vanwege de corona niet met de hele buitendienst feestelijk afscheid kunnen nemen, maar je zal vanmiddag nog even bij de werf in Sellingen en Ter Apel langs gaan, dat is mooi!. Ook fijn dat je vanmorgen tijdens de feestelijke rondrit nog even afscheid hebt kunnen nemen van de jongens van Afeer. Indirect zijn dat ook onze collega’s en met hun heb je best veel samen gewerkt. En nu tijdens een lekkere maaltijd van de Meet mogen wij als directe collega’s jou bedanken en het allerbeste toewensen.

Ruim 21 jaar geleden zette de gemeente Bellingwedde twee vacatures uit en wel twee medewerkers algemene dienst bij afdeling openbare werken, sectie weg- en waterbouw.. Er schreven ruim 30 mensen op deze vacature waaronder ook onze Willem, alias Willie of Wallie.. In de brief schrijft Willem dat hij bezit over een ruime ervaring en dat hij die graag wil gaan inzetten bij de gemeente.

Die ruime ervaring komt doordat willem bij verschillende bedrijven heeft gewerkt. Even een opsomming:

Ado vitrage. Hier leerde Willem wat haken, naaien en borduren is.

Dolving spuiterij, werd hem het vak onkruidbestrijding aangeleerd.

Bouwbedrijf Krans. Jazeker onze Willem kin ook timmeren en dat dee hij in Pruissen (Duitsland)

Texas intrumenten. Dit is een Amerikaanse producent van halfgeleider- en computertechnologie. Komt uit Dallas in Texas. Dit was een mooie baan, goed voor de kilometers!

Wegenbouw v.d. Schoot. Hier heeft Willem ervaring opgedaan in het aanleggen van riolering en het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden aan wegen.

Vierboom pluimvee. Meester-slachter Willem Schutte! Deze ervaring was erg welkom en kwam nog al eens goed uit als bijvoorbeeld oud burgemeester Drenth binnen kwam met een aangereden fazant.

En uiteindelijk was Wallie één van de gelukkigen die zich vanaf 1-11-99 ambtenaar van de mooie gemeente Bellingwedde mocht noemen.

Er is in 21 jaar veel gebeurd en één van de grootste veranderingen was wel de gemeentelijke herindeling en het ontstaan van gemeente Westerwolde. Hiermee werd opeens je aantal collega’s ook een stuk meer. Waren het er eerst 14 man, is het nu 34 man, waarvan één vrouw.

In de 21 jaar heb je veel voor ons, de inwoners en natuurlijk Afeer betekent. Je was altijd met de tractor op pad en deed allerlei werkzaamheden ermee. Van kunstmest strooien op de sprotvelden, tot het verslepen van hoogwerkers of afplaggen van bermen. Altijd weer een mooi gezicht als de zandlanen weer door jou onder handen waren genomen. En nog mooier vond ik dan om de eerste sporen daar in te maken.

Willem, je kijkt al een tijdje uit naar je pensioendag. In oktober 2019 was je al aan het rekenen wanneer je kunt stoppen. En dan nu is het opeens zo ver. Je kan nu eerst van je vakantie genieten en daarna met pensioen. Het is je van harte gegund. Bedankt voor alles en veel geluk gewenst.

Namens de buitendienst,

Remko Cannegieter

Ingezonden door Henk Pruim