CDA Westerwolde: Nu stoppen met deze dure, niet duurzame en omslachtige manier van het apart inzamelen van PMD

WESTERWOLDE – Afgelopen woensdag heeft CDA Westerwolde gezamenlijk met de VVD en Lijst Timmermans een motie ingediend met als doel de pilot “apart inzamelen PMD” te stoppen en het financiële voordeel dat dit oplevert door te berekenen aan de inwoners van Westerwolde. Wellicht dat u dit wat bevreemdt, immers de proef is pas 3 weken gaande. Daarom willen we kort uitleggen waarom wij hier toch voor pleiten.

CDA Westerwolde is nooit enthousiast geweest over het nieuwe afvalbeleid waar deze pilot onderdeel van is. We vinden het niet duurzaam en vooral veel te duur. Heel lang vond een meerderheid van de raad dit ook, totdat de PVDA met deze pilot op de proppen kwam. Dit had als gevolg dat het grondstoffenplan met de kleinst mogelijke meerderheid (Gemeente belangen en de PVDA) is aangenomen.

CDA Westerwolde is niet tegen het voorscheiden van PMD, in tegendeel. Het CDA vindt alleen de manier waarop dat dit nu gebeurt niet goed. Nu al blijkt dat de door de gemeente geplaatste containers te klein zijn. Het rondslingerend afval dat niet meer in de container past moet worden opgeruimd door de medewerkers van de buitendienst en Afeer. Ook is deze manier van inzamelen van PMD niet duurzaam, er moet apart een vrachtwagen voor rijden en de door de gemeente gratis verstrekte zakken komen nota bene helemaal uit China. Naast dat deze zakken nog steeds niet zijn geleverd bij de inwoners hebben ze nu al 5000 euro gekost.

Overigens is het niet zo dat de PMD die nu gewoon in de grijze container verdwijnt verbrand wordt. De inhoud van onze grijze bak komt op een lopende band en word daar gescheiden in herbruikbare afvalstromen, waaronder het PMD. Deze machinaal gescheiden PMD is zelfs schoner dan de voorgescheiden PMD wat in de gemeentelijke containers beland. Het maakt dus niet uit of u het afval zelf scheidt of dat de machine dit voor u doet.

Het aanschaffen van nieuwe containers of het vaker legen zal om een extra investering vragen zegt wethouder van der Goot in het DVHN van afgelopen zaterdag. Deze extra investering komt dan bovenop de ruim 88.000 euro die deze pilot nu al kost.

Een andere reden om nu te stoppen is dat de ervaringen dit die jaar worden opgedaan met deze pilot niets waard zijn. Volgend jaar is de afvalsituatie anders, dan moet er namelijk per leging van de grijze container betaald gaan worden (Diftar). Dit is nu nog niet het geval. Het gratis inleveren van PMD in de verzamelcontainer bespaart dan veel geld. Dit zal er voor zorgen dat er veel meer PMD zal worden aangeboden, met het risico dat daar ook meer vervuild PMD tussen zit, hetgeen extra geld kost.

Wanneer de huidige pilot volgend jaar gecontinueerd wordt kan het dus zo zijn dat u, wanneer u het PMD naar de verzamelcontainers brengt, de grijze container minder vaak aan de weg hoeft te zetten en daardoor geld uitspaart. Helaas is dit niet zo. De extra kosten die het apart inzamelen van het PMD met zich meebrengt worden namelijk doorberekend in het vastrecht, wat u naast het legen van de grijze container ook zult moeten betalen. Het college zegt daar voor dit jaar over: “Door de hoge kosten van inzameling en afkeur wordt geen besparing verwacht maar extra kosten van ca. € 88.400,- per jaar, zoals in de begroting is opgenomen”. Wat gaan we dan betalen als de pilot wordt gecontinueerd en er volgend jaar een veelvoud aan PMD zal worden aangeboden?

Het CDA heeft waardering voor al die inwoners die nu de moete nemen om het PMD voor te scheiden. Dit verbaast het CDA ook niet, want dat die behoefte bestond was ons al veel eerder duidelijk geworden. Wat ons betreft was dit dan ook een prima mogelijkheid geweest om in het reguliere afvalbeleid te verwerken.

Maar niet zo op deze dure, niet duurzame en omslachtige manier.

Harm-Jan Kuper,

CDA Westerwolde