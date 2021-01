De Natuur en Milieufederaties presenteren het Circulariteitenkabinet

GRONINGEN – Kun jij het je voorstellen: dat je inboedel gemaakt is van bacteriën uit rioolslib? Of van gemaaid gras? Of van afgedankte brandweerslangen? Misschien nu nog niet. Maar wacht maar tot je bij de digitale opening bent geweest van het Circulariteitenkabinet van de Natuur en Milieufederaties op donderdag 4 februari tijdens de Week van de Circulaire Economie.



Een Circulariteitenkabinet?

Ja, je leest het goed: een Circulariteitenkabinet! Herinner je je nog die oude stoffige kast in het biologielokaal, waar koeienhersenen op sterk water in stonden? Of een opzette uil of zelfs een vos? Zo’n kast die je aandacht maar niet losliet. Zo’n kast presenteren de Natuur en Milieufederaties tijdens de Week van de Circulaire Economie. Alleen dan niet gevuld met opgezette vossen of koeienhersenen maar – zoals de naam al verraadt – met gave circulaire producten. Producten die bijdragen aan een economie waar we materialen niet afdanken, maar weer hergebruiken als grondstof. Uit elke provincie één.



Circulariteit is een feestje!

Het Circulariteitenkabinet wordt feestelijk geopend tijdens de Week van de Circulaire Economie door Josja Veraart, directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, die op 4 februari het digitale lintje zal doorknippen. Daarna maak je kennis met de circulaire hoogstandjes uit het kabinet en met de makers ervan. En hopelijk let je goed op, want we sluiten af met een circulaire quiz. Ga jij straks naar huis met een prachtige circulaire prijs?



Laat je overdonderen

Benieuwd naar de Groningse circulaire uitblinker? Meld je dan gauw aan via servicepunt-circulair.nl/circulariteitenkabinet. De feestelijke opening met quiz is op 4 februari, duurt van 16.30 tot 18.00 en wordt gestreamd via YouTube.

Ingezonden