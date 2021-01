Dit hoort u in Brunchroom

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In het weekendmagazine Brunchroom op Radio Westerwolde komen zaterdag 30 januari de volgende gasten aan het woord.

Rond kwart over 11 is het woord aan Mary Sassen-Kooijman over een virtuele hardloopwedstrijd voor het goede doel Kika. In het eerste uur eveneens een gesprek met de persvoorlichter van de Vogelbescherming, immers het is dit weekend de Nationale Tuinvogeltelling. Na twaalven gaan we verder met Olaf Vos, die vertelt over zijn ervaringen als docent Gronings en ook praten we met burgemeester Velema over de voorbereidingen van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

We sluiten het programma af met een column van Erik Rouppé getiteld ‘Gezond Verstand’ over alle tegenstanders van het coronobeleid.

En natuurlijk mooie muziek, uitgezocht door Jan Wietses. Luister zaterdag ook van 11.00 tot 13.00 uur naar Radio Westerwolde, naar Brunchroom.