Eerste lijsttrekkersdebat Tweede Kamerverkiezingen op 8 februari

NOORD NEDERLAND – Noord-Nederland trapt landelijke verkiezingscampagne af.

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen organiseren de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe samen met de drie noordelijke dagbladen het eerste verkiezingsdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het “Noordelijk Lijsttrekkersdebat” wordt gehouden op maandag 8 februari van 15.30 tot 17.00 uur en is online te volgen. Deelnemers aan het debat zijn de lijsttrekkers VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP. Van de PVV en D66 moet nog uitsluitsel komen.



In het debat, verzorgd door de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad, wordt gesproken over Covid-19 en de spanningen in de samenleving, de impact op de gezondheidszorg en de regio, mobiliteit, de leefbaarheid op het platteland, de toekomst van de Waddeneilanden, gelijke kansen voor jongeren en duurzame landbouw. Verder komt energiewinning aan de orde: wordt het gas, wind, groene waterstof of toch iets anders? Stuk voor stuk regionale thema’s met een sterk nationaal karakter.



Het Noorden is blij dat de landelijke lijsttrekkers ondanks de huidige beperkende omstandigheden toch de mogelijkheid nemen om (volledig coronaveilig) op locatie met elkaar in debat te gaan. Dat geeft aan dat de partijen het Noorden serieus nemen en graag over en met de regio in gesprek gaan.



Het debat wordt gepresenteerd door twee noorderlingen: Welmoed Sijtsma, journalist van Omroep WNL en presentator bij Op1, en journalist Eelco Bosch van Rosenthal, presentator bij Nieuwsuur. De inwoners van Groningen, Fryslân en Drenthe spreken zich via videofragmenten uit over stellingen en stellen vragen aan de acht lijsttrekkers.



Vanwege de beperkende coronamaatregelen is bij het debat geen publiek aanwezig. Ook pers kan er niet fysiek bij aanwezig zijn. Het debat is online rechtstreeks te volgen via de digitale kanalen van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, het Dagblad van het Noorden, De Telegraaf, YouTube en Facebook. PodiumTV zendt het debat live uit op televisie via de noordelijke kabelnetwerken.

