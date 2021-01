Film ter gelegenheid van het 1150 jarig bestaan van Sellingen hier te zien

SELLINGEN – In 2007 is, ter gelegenheid van het 1150-jarig bestaan van Sellingen, een DVD uitgebracht door Film©lub Sellingen. Hieronder kunt u de film bekijken.

De opnames voor deze film, nu 15 jaar geleden, namen ruim een jaar in beslag. Het was de tijd dat Frits Folkers werd ingevlogen om beelden ‘van boven’ te maken, want van drones had de filmclub nog nooit gehoord. Er werd gefilmd op bandjes, want dat was ‘handig’. Het was de tijd waarin ambtenaren op kantoor werkten, Piet nog zwart was en de paasbult gewoon in de fik ging. Beeldstabilisatie? Nog nooit van gehoord. 4K? Ook niet. Er werd gemonteerd op 3:4, want televisies waren ‘vierkant’. Interviews hadden een authentiek ruisje, kenmerkend voor filmen zonder extern geluidsspoor. De leden van de filmclub hadden spierballen, want de camera’s waren groot en stoer…

Nog maar 15 jaar geleden en veel mensen zijn niet meer onder ons. Wat bijzonder dat ze dat toch weer zijn, zodra ze langs komen op beeld. Sommige kinderen uit de film hebben inmiddels zelf kinderen en zo schrijdt de tijd voort. Wat blijft is het dorpsgevoel, dat Sellingen kenmerkt, ook in moeilijke tijden. De filmclub heeft haar uiterste best gedaan om het dorp in al haar facetten vast te leggen, zodat ook voor het nageslacht een boeiend stukje geschiedenis bewaard is gebleven.

Film©lub Sellingen wenst iedereen veel kijkplezier tijdens deze lange, maar boeiende film. Een aanrader tijdens de avondklok!