Grootmeester Jan Groenendijk geeft online damles

NEDERLAND – De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) beschikt via “Dammentor” over een digitaal trainingsprogramma om te leren dammen. Er zijn verschillende cursussen te vinden en is voor iedereen overal toegankelijk. Het is uitermate geschikt voor de beginnende (jeugd) dammer. Tevens kunnen de basisscholen daar gebruik van maken. Op de site van de KNDB zijn alle gegevens beschikbaar.

Dammentor

Op “Dammentor” zijn verschillende modules te vinden. De “Damcursus voor beginners” is helemaal voorzien van damvideo’s. De cursist kan eerst kort de video bekijken voor een uitleg en vervolgens kan hij aan de slag gaan met de opdrachten. Ook is een begin gemaakt om een aantal thema’s van de “Opleiding tot het Van der Wal-diploma” te voorzien van uitlegvideo’s.

GMI Jan Groenendijk

De 22 jarige Jan Groenendijk uit Wageningen heeft de hoofdrol in deze video’s, die voor “Dammentor” zijn gemaakt. In de video’s legt Internationaal Grootmeester Jan Groenendijk de basiskennis uit van het damspel. Bijvoorbeeld wat de damregels zijn of hoe een bepaald zetje gaat. Maar ook hoe je kan aanvallen of verdedigen. Dit doet hij op een leuke en duidelijke manier. Er zijn maar liefst 32 damvideo’s beschikbaar.

Digibord voor fysiek damles

De video’s zijn ook erg handig om te gebruiken voor trainers die schooldamles geven via een digibord. Hoe leuk is het om de klas eerst een video te laten zien om vervolgens verder te gaan met de les. Tegenwoordig is video erg populair en een goede manier om je boodschap op een simpele en leuke manier over te brengen.

Oefeningen

Op “Dammentor” is er een nieuwe toevoeging DamZ! Oefenboekje en de bijbehorende oplossingen. De nieuwe DamZ!-damsets zijn voorzien van een damboekje. Op Dammentor kan je deze opdrachten maken en zijn de oplossingen terug te vinden.

YouTube-kanaal

Alle video’s van Jan Groenendijk zijn ook te vinden op het YouTube-kanaal van de KNDB.

Ingezonden door Geert Lubberink, Damclub Winschoten